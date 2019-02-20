Перед матчем ЛЧ Роналду вышел на поле в кроссовках Nike, инкрустированных кристаллами Swarovski

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду пощеголял перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в кроссовках из лимитированной коллекции Swarovski x Nike Air Max 97.

Ограниченная партия кроссовок с кристаллами поступила в продажу в декабре 2018-го: пара стоила 400 долларов, весь тираж раскупили в считанные секунды, пишет SoccerBible.

Матч «Атлетико» – «Ювентус» стартует в 23:00. Следи за событиями в нашем лайве.

В пяти матчах ЛЧ-2018/19 Криш оформил 1+2.

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