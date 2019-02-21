Пеп Гвардиола: «Бернарду Силва – удовольствие для любого тренера. Невероятный парень. Я люблю его»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался в любви к полузащитнику «горожан» Бернарду Силве.

«Он уже большая звезда. У него есть все для этого, он очень приятный человек, он никогда не кривится, даже если приходится проводить на поле 5 минут. Его больше всего обожают в команде, это один из самых талантливых футболистов, что я видел, он может играть на трех из четырех позиций. В этом сезоне он один из двух-трех лучших игроков АПЛ: по ассистам, голам, празднованиям.

Силва – сплошное удовольствие для тренера, мне невероятно повезло заполучить его к себе и наслаждаться на каждой тренировке и в каждом матче. Сборной Португалии очень с ним повезло. Это невероятный парень. Я его люблю», – цитирует Sportbible предматчевую пресс-конференцию Пепа.

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Силва перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году.

У «Сити» новый лидер, у Пепа Гвардиолы – новый любимчик. Бернарду Силва разрывает всех

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