В матче с «Шальке» все сделал «Сити»: нафолил на 2 пенальти и состряпал 3 турбомяча

«Манчестер Сити» обыграл «Шальке» (3:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Первые 17 минут Агуэро жадно кружил по штрафной «Шальке», пока наконец не получил роскошный пас от Силвы. Результат – гол в пустые.

Отаменди случайно коснулся рукой мяча – этот эпизод рефери анализировал минут 5. Но поставил пенальти, с которым справился Бенталеб.

А потом не сдержался Фернандиньо и уронил Салифа Сане – свисток, опять Бенталеб на точке. И еще круче пробил.

Во втором тайме «Сити» остался в меньшинстве после второй желтой и удаления Отаменди, но сыграл даже лучше, чем при равных составах. Сане вышел на поле и идеально врубил со штрафного в самую девятку.

А потом «Шальке» потопил сам себя: Стерлинг обокрал соперника, вылетел один на один с голкипером и подарил «Сити» победу.

Ответная игра состоится 12 марта.

В 3 матчах ЛЧ Агуэро забил 2 мяча.

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