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Дом Садио Мане ограбили во время мача ЛЧ с «Баварией»: вынесли часы, телефоны, ключи от машины
Больше всех ему посочувствует Боатенг.
Пока полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане бегал по полю в матче Лиги чемпионов против «Баварии», грабители пробрались в его дом в Аллертоне (пригород Ливерпуля).
Полиция сообщила Liverpool Echo, что инцидент произошел в промежутке между 18:00 и 23:45 вечера. Из дома Мане вынесли ключи от авто, телефоны, часы и другие ценные вещи.
- В 2017-м уже грабили дом Мане: это произошло во время матча против «Марибора» 1 ноября.
- «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью. Ответная игра состоится 13 марта.
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