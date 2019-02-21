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Дом Садио Мане ограбили во время мача ЛЧ с «Баварией»: вынесли часы, телефоны, ключи от машины

Дом Мане ограбили во время мача ЛЧ с «Баварией»: вынесли часы, телефоны, ключи от машины
Eurosport

29 мин. назад

Больше всех ему посочувствует Боатенг.

Пока полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане бегал по полю в матче Лиги чемпионов против «Баварии», грабители пробрались в его дом в Аллертоне (пригород Ливерпуля).

Полиция сообщила Liverpool Echo, что инцидент произошел в промежутке между 18:00 и 23:45 вечера. Из дома Мане вынесли ключи от авто, телефоны, часы и другие ценные вещи.

  • В 2017-м уже грабили дом Мане: это произошло во время матча против «Марибора» 1 ноября.
  • «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью. Ответная игра состоится 13 марта.

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