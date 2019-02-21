Роналду красиво изобразил массовку, а Симеоне одним жестом показал весь жар двух мячей «Атлетико»

Матч 1/8 Лиги чемпионов-2018/19 завершился победой мадридского «Атлетико» над «Ювентусом» (2:0) и недоумением по поводу участия в нем Криштиану Роналду.

После корнера мяч плюхнулся в центр кучи-малы из футболистов обеих команд, затем до него все же дотянулся Хосе Хименес и проткнул в ближний.

Гризманн закрутил в центр штрафной, и... вот и Роналду, которого не было заметно на протяжении всего матча. Подарил гол Диего Годину.

Реакция Симеоне бесценна.

Ответный матч состоится 12 марта.

В рамках Примеры «Атлетико» 24 февраля играет с «Вильярреалом».

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