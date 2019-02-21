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Роналду красиво изобразил массовку, а Симеоне одним жестом показал весь жар двух мячей «Атлетико»
«Бьянконери» лишились преимущества в виде гостевого гола.
Матч 1/8 Лиги чемпионов-2018/19 завершился победой мадридского «Атлетико» над «Ювентусом» (2:0) и недоумением по поводу участия в нем Криштиану Роналду.
После корнера мяч плюхнулся в центр кучи-малы из футболистов обеих команд, затем до него все же дотянулся Хосе Хименес и проткнул в ближний.
Гризманн закрутил в центр штрафной, и... вот и Роналду, которого не было заметно на протяжении всего матча. Подарил гол Диего Годину.
Реакция Симеоне бесценна.
- Ответный матч состоится 12 марта.
- В рамках Примеры «Атлетико» 24 февраля играет с «Вильярреалом».
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