Роналду показал фанатам пять. «Атлетико» наказал его за выпендреж

Матч «Атлетико» с «Ювентусом» нес в себе слишком много интриг. Для начала, матч за несколько часов до старта отличался почти идеальной букмекерской линией – на победу хозяев и гостей давали равные коэффициенты. Помимо этого, интерес вызывал камбэк Криштиану Роналду в Мадрид и первая встреча Альваро Мораты в футболке «Атлетико» с клубом, за который он забивал в финале ЛЧ. Тренерская битва тоже сулила много тонкостей и оборонительных ходов.

Каждая из интриг, в итоге, раскрылась, но особенно удивил Криштиану. Португалец начал матч в привычной манере: искал мяч на левом фланге, смещался в центр, колотил со штрафных. Но потом идеальный механизм надломился. Криша погубили то ли два грубых фола, то ли он поплыл под свистом «Ванда Метрополитано», который встречал каждое касание Роналду криками, улюлюканьем и другими нечеловеческими звуками. Первое вполне можно принять за правду – в одном из эпизодов Хуанфран действительно всем весом наступил на голеностоп Кришу, но маловероятно, что это стало причиной его аморфности. Дело скорее в психологии.

Обструкция Роналду выжала из него нетипичное самолюбование в пределах поля. Если к словам Криштиану о его феноменальности и важности для мирового футбола в рамках интервью и пресс-конференций привыкли примерно все, то к выпендрежу на поле явно нет.

В чем собственно дело? В одном из эпизодов португалец повернулся к трибунам и поднял руку с пятью растопыренными пальцами. Отсылка читалась слишком явно, столько раз Роналду выигрывал Лигу чемпионов. Некоторые, впрочем, увидели в жесте количество выигранных «Золотых мячей», но это не столь важно.

Криштиану не выдержал давления, что на него совсем не похоже. Статистически, он сыграл лучше всех в «Юве» (высшая оценка за матч от Whoscored), но это лишь показывает слабость его партнеров. «Атлетико» полностью разнес итальянцев в привычном стиле, а Роналду просто набил стату. Смотрите сами, у Криша великие для статистических гиков семь ударов по воротам. Это 50% ударов команды и всего на шесть штук меньше, чем суммарно наколотил «Атлетико». Казалось бы, идеальный перфоманс, вот только в створ Криштиану вмазал всего раз – со штрафного на девятой минуте. Дальше были неловкие попытки пробить головой после навеса Бернардески, заблокированные удары и всего одно полезное действие – выкат мяча под удар тому же Бернардески на 90-й минуте матча. Не очень-то и густо для игрока, который определяет результаты «Ювентуса» в этом сезоне.

К беспомощности Роналду можно и нужно добавить еще один эпизод. Во втором голе «Атлетико» Роналду позиционно оборонял ближнюю штангу, но после отскока мяча к Годину не успел закрыть пустой угол. Итог: гол, который подбросил шансы на итоговый успех «матрасников» раза в два так точно.

Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что свист в адрес Криштиану вызван ситуацией с налогами, из-за которой Роналду страдает уже несколько лет. В период с 2011-го по 2014-й португалец не заплатил в испанскую казну 14,7 миллиона евро, а летом 2018-го признался в этом следствию. 22 января 2019 года ситуация окончательно прояснилась. Суд после 50-минутного заседания выдвинул Роналду приговор: 18,4 млн штрафа и 23 месяца тюрьмы условно.

Вряд ли Криштиану думал об этом во время матча, но свист он точно слышал. Его реакция понятна, вот только по итогам матча она выглядит издевательски смешно. А «Ювентусу», в том числе и из-за недоработок Роналду, будет очень тяжело в ответном матче в Турине.

«Атлетико» – «Ювентус» – 2:0