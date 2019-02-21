Победа «Ман Сити» – чистая удача. Гвардиола играет в Лиге чемпионов, будто это очередной тур АПЛ

Золотое правило футбола утверждает, что выигрыш одной команды заключается в ошибках второй команды. Это значит, что чем чаще ошибается соперник, тем мощнее шансы победителя. Для Хосепа Гвардиолы такое уравнение подобно смерти – это значит, что не все зависит от тренера и его игроков. Маникальное желание Пепа контролировать игру не может сосуществовать с этим правилом. Но именно на него каждую Лигу чемпионов натыкается хитрый испанец.

В 2017-м «Сити» знойно вылетел от «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя накидал монегаскам пять шаров в первом матче. Все было в руках и под контролем Пепа, но в ответом матче Мбаппе и компания вернули «горожанам» долг и отправили учить уроки. Через год манки пролезли в одну четвертую, но там напоролись на «Ливерпуль»: разгром 5:1 по результатам двух матчей, хотя «Сити» был фаворитом – чемпионство в АПЛ уже сияло на горизонте.

В 2019-м картина почти повторилась. «Манчестер Сити» был явным лидером в матче против «Шальке». Все и так ждали, что «горожане» выиграют, а в итоге их победа оказалась сенсацией. Англичане чудом отскочили, едва не повторив неудачи двух прошлых сезонов. Но если раньше Гвардиоле противостояли лидеры чемпионатов Англии и Франции, то теперь уже 14-я команда чемпионата Германии едва не обставила один из богатейших клубов мира. Значит, дело не в соперниках, не в VAR и не в судьях.

Просто «Манчестер Сити» выходит на любой матч, будто это какой-то промежуточный тур чемпионата Англии, когда все под контролем у Гвардиолы и Артеты. Большинство клубов играет против «Сити» на отвали – мало кто из соперников (вроде «Бернли» или «Кардиффа») всерьез помышляет о победе над манками, поэтому оборона большую часть времени отдыхает. Это просто маленькое, но обязательное унижение. Повинность, которую терпят андердоги, а потом продолжают бороться друг с другом за свои андердожьи радости.

Серихо Агуэро в матче против «Шальке»Getty Images

То же самое в групповом этапе Лиги чемпионов – любой клуб, который попадает в квартет с «Сити» автоматом претендует только на второе место или Лигу Европы. Поэтому у Гвардиолы и его футболистов складывается иллюзия, что они все контролируют изящной и выстроенной игрой во владение. Но как только клуб выходит в плей-офф, то вдруг выясняется, что Пеп не всесилен, а золотое правило (побеждает тот, кто меньше ошибается) действительно работает.

В матче против «Шальке» Пеп выиграл именно за счет него. Впервые за три года правило сработало в пользу «горожан», хотя они ничем это не заслужили. Немцы очень качественно оборонялись. Из 21 удара манков лишь шесть попали в створ – большинство было вынужденными дальними попытками от безысходности. Но только «Сити» ошибся всего два раза (у «Шальке» всего два попадания в створ – оба с пенальти), а «Гельзенкирхен» – три.

Анализировать этот матч с точки зрения цифр, xG и прочей лабуды бессмысленно. Она подойдет для разбора шахмат между Сульшером и Тухелем. А игра «Сити» и «Шальке» – банальная русская рулетка. Когда Пеп тренировал «Барсу», траекторию пули меняла в пользу Хосепа природная аномалия по имени Месси. Гвардиола даже не стесняется, что выиграл столько с «Барсой» из-за Лео. Сейчас у него есть команда из шикарных футболистов, но обычных людей. Поэтому пора снять розовые очки, Пеп: в Лиге чемпионов ты ничего не контролируешь, ты просто крутишь барабан револьвера, приставленного к виску.

«Шальке» – «Манчестер Сити» – 2:3

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