Криштиану Роналду журналистам в микст-зоне: «У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у вас – 0»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был не в настроении отвечать на вопросы после поражения от «Атлетико» со счетом 0:2.

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у вас – ноль», – заявил Криштиану журналистам в микст-зоне.

Криштиану еще на поле показывал растопыренную пятерню болельщикам, намекая на количество титулов.

Роналду не отметился результативными действиями за «Ювентус», зато именно от него влетел второй мяч в ворота туринцев.

Ответная игра пройдет 12 марта в Италии.

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