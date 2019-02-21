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Криштиану Роналду журналистам в микст-зоне: «У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у вас – 0»

Роналду журналистам в микст-зоне: «У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у вас – 0»
Eurosport

1 час назадОбновлено 10 мин. назад

Португалец быстро забыл о команде.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был не в настроении отвечать на вопросы после поражения от «Атлетико» со счетом 0:2.

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у вас – ноль», – заявил Криштиану журналистам в микст-зоне.

  • Криштиану еще на поле показывал растопыренную пятерню болельщикам, намекая на количество титулов.
  • Роналду не отметился результативными действиями за «Ювентус», зато именно от него влетел второй мяч в ворота туринцев.
  • Ответная игра пройдет 12 марта в Италии.
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