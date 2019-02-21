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Кипер «Манчестер Сити» Эдерсон с «Шальке» оформил второй ассист в сезоне – столько же у Месут Озила

Эдерсон с «Шальке» оформил второй ассист в сезоне – столько же у Озила
Eurosport

1 час назад

Гениальный плеймейкер.

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон оформил ассист в эпизоде с победным голом Рахима Стерлинга в матче против «Шальке».

Для бразильского голкипера это уже второй ассист в сезона-2018/19 – первый был оформлен в матче чемпионата Англии с «Уотфордом». Эдерсон сравнялся по этому показателю с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

  • В АПЛ-2018/19 Озил провел 14 матчей, в которых трижды забил.
  • По данным L’Équipe, зарплата Месута входит в десятку самых больших выплат до вычета налогов – 1,6 млн евро в месяц.
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