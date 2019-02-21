Диего Симеоне: «Чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

«Почему я сделал жест, изображающий яйца? Потому что они у нас есть. Большие яйца. Для того, чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их.

Видеоповторы? Я по-прежнему верю и надеюсь, что VAR будет помогать в любой ситуации. Если вы верите, что человек ростом 187 сантиметров может просто упасть в такой ситуации, то продолжайте верить», – цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» выиграл со счетом 2:0.

Голы забили Хименес и Годин.

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