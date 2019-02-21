Твое лицо расплывется в улыбке, когда ты увидишь мальчугана, прильнувшего к руке Криштиану Роналду

Милый момент произошел в подтрибунном помещении перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Ювентус».

Выводящий игроков на поле мальчик, увидел, что ему досталась главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Обрадовавшись этому, мальчуган прильнул к руке португальца – этот момент и попал на видео.

Роналду не отметился результативными действиями, если не считать касание бедром в моменте с голом Диего Година.

«Ювентус» проиграл со счетом 0:2, но Криштиану уже пять раз выигрывал ЛЧ, о чем напомнил мадридским журналистам.

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