Симеоне гениально нейтрализовал «Юве». Диего подавил потенциал Роналду в штрафной

Тактика Диего Симеоне вечно ассоциируется с автобусом, но у аргентинца есть как минимум три режима под ЛЧ. Первый – высокий прессинг. Второй – перевод игры в центр поля. Третий – низкий блок у своих ворот или тот самый автобус. В классических матчах «Атлетико» использует все три режима в одной игре.

Под «Ювентус» аргентинец выбрал второй вариант. Это крайне логично, учитывая особенности соперника. Высокий прессинг способны разбить Бонуччи и Манджукич: итальянец – за счет длинного паса, хорват – за счет скидок партнерам. Автобус потенциально уязвим к движению Роналду: в прошлом сезоне Криштиану установил рекорд по ударам из штрафной.

Перевод игры в центр поля привел к идеальному сценарию для «Атлетико». Несмотря на то, что «Ювентус» владел мячом 63% времени, только 24% действий прошли на трети поля хозяев. В среднем по сезону туринцы проводят там 29%. Даже показательно, что «Атлетико» сделал на чужой трети больше передач, чем «Ювентус».

Усиленный контроль за полузащитой туринцев читался еще по стартовому сочетанию «Атлетико». В средней линии у хозяев вышли Коке, Партей, Родри и Сауль. То есть, четверка центральных полузащитников и ни одного номинального вингера. Это лишь дополнило план Симеоне: «Ювентус» не подбирался к чужой трети, вдобавок получал свободу только на флангах. Только 22% атак туринцев прошли через центр.

Такой расклад нейтрализовал Криштиану. «Ювентус» не мог доставить до него мяч в штрафную – португальцу пришлось отходить за ним назад. На бумаге Роналду неплохо им распоряжался: десять обводок в целом, семь из них – удачные. Это шикарный показатель (в Серии А у Криша – всего 1,4), но в данном случае он стал символом шикарной тактики Симеоне. Роналду встречался с мячом только в тех зонах, где от него не исходила опасность.

Слева – карта принятых передач Роналду. Справа – карта его обводокEurosport

За 90 минут Криштиану пробил семь раз, но всего трижды – из штрафной. Даже специфика этих ударов иллюстрирует надежность «Атлетико»: первый – после стандарта, второй был заблокирован, третий пришел в заключительной атаке «Ювентуса» в матче. Вся команда только трижды пробила из штрафной с игры.

Даже в редких эпизодах, когда «Атлетико» прижимался к воротам, а Роналду был в штрафной, мадридцы гениально оценивали риски. Хозяева специально оголяли опорную зону, зато стягивали к португальцу двух-трех защитников. Это правильно: вероятность пропустить после удара издали – 3%, после удара из штрафной – 12%, после удара из вратарской – 33%.

Рядом с Криштиану три защитника «Атлетико». В опорной зоне свободен ПьяничEurosport

Рядом с Криштиану два защитника «Атлетико». Снова в опорной зоне с Пьяничем никого нетEurosport

Обученность защитников проявилась даже в самой опасной ситуации, когда Криштиану вынужденно начинает движение на фланге, а потом врывается в штрафную. Такие подключения тяжело контролировать – от игроков требуется хорошая коммуникация и предельная концентрация. Даже малейшая потеря внимания – огромный риск.

«Атлетико» не допустил даже шанса, что Роналду окажется без опеки. Эпизод перед перерывом – хорошая иллюстрация. В момент подключения в штрафную Криштиану свободен – он врывается в зону, где Годин уже присматривает за Бентанкуром. Диего замечает португальца, передает Родриго партнеру, а сам переключается на Роналду. Настоящий мастер-класс по игре в обороне.

Роналду влетает в штрафную – пока Годин плотно опекает БентанкураEurosport

Роналду подбирается ближе – Годин оставляет Бентанкура и переключается на негоEurosport

Гениальное управление игрой Симеоне подчеркнула агрессия «Атлетико» во втором тайме. По словам Аллегри, у такого переключения скоростей практически нет аналогов в мире.

«Мы привыкли, что они замедляют игру, но после перерыва они внезапно переключили передачу и заиграли гораздо агрессивнее и решительнее. Они делают это уже восемь лет, в этом нет ничего нового. Разницей стало то, что они привыкли играть в матчах такого типа, а мы – нет».

Последняя реплика Аллегри не только подводит итог всему матчу, но и характеризует интеллект, который выработался у «Атлетико» за восемь лет с Симеоне. Мадридцы лучше всех в мире минимизируют лучшие качества соперника и максимально подчеркивают свои.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Тухель считает, что «Лион» может пройти «Барсу». Вы удивитесь, но это чистая правда

Новый тактический тренд – схемы-трансформеры. Лучшие идеи у Гвардиолы, Анчелотти и Тухеля

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте