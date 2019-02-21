«Чем ближе конец матча, тем больше тянешь время». Нико Ковач признал симуляцию Хави Мартинеса

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач признался, что полузащитник Хави Мартинес симулировал судороги в конце матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы все знаем, чем ближе конец матча, тем больше начинаешь тянуть время. У Хави хорошие беговые показатели, поэтому у него не могло быть судорог. То же самое было с Команом в Берлине. У него внезапно возникла судорога, но это не так. Они опытные парни», – сказал Ковач немецкому Sky.