«Не виду разницы». Рахим Стерлинг пошутил над сходством Александра Зинченко и Кевина де Брёйне
Может, они братья?
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг смачно прокомментировал фото из твиттер-аккаунта клуба. Твит был посвящен замене Кевина де Брёйне на Александра Зинченко во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке».
«Не вижу разницы, если быть честным», – написал Стерлинг в комментарии к посту «горожан».
- «Сити» добился победы со счетом 3:2, хотя уступал 1:2 и играл в меньшинстве после удаления Николаса Отаменди. На счету Стерлинга победный гол.
- Ответный матч пройдет в Манчестере 12 марта.
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