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«Это был тяжелый вечер. Давайте верить». Криштиану Роналду не сдается после поражения от «Атлетико»

«Это был тяжелый вечер. Давайте верить». Роналду не сдается после поражения от «Атлетико»
Eurosport

47 мин. назад

Криштиану говорит.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам «старой синьоры».

«Это был тяжелый вечер. Давайте верить», – написал Криштиану в инстаграме.

  • «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 благодаря голам Хосе Хименеса и Диего Година.
  • Роналду не отметился результативными действиями за «Ювентус», зато именно от него влетел второй мяч в ворота туринцев.
  • Ответная игра пройдет 12 марта в Италии.
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