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«Это был тяжелый вечер. Давайте верить». Криштиану Роналду не сдается после поражения от «Атлетико»
Криштиану говорит.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам «старой синьоры».
«Это был тяжелый вечер. Давайте верить», – написал Криштиану в инстаграме.
- «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 благодаря голам Хосе Хименеса и Диего Година.
- Роналду не отметился результативными действиями за «Ювентус», зато именно от него влетел второй мяч в ворота туринцев.
- Ответная игра пройдет 12 марта в Италии.
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