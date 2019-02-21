«Это позор». Президент «Атлетико» пришел в ярость и покинул ложу после отмененного гола Мораты

Президент «Атлетико» Энрике Сересо покинул свою ложу на «Ванда Метрополитано» после отмененного гола Альваро Мораты в ворота «Ювентуса».

Арбитр Феликс Цвайер воспользовался системой VAR и пришел к выводу, что в ситуации с голом Мората сфолил на защитнике «Юве» Джорджо Кьеллини. Как отмечает Football Italia, ссылаясь на Movistar+, после этого эпизода Сересо назвал VAR «позором» и удалился из ложи.

«Он ушел в комнату, где досмотрел матч по телевизору. Он был возмущен. Даже в конце матча он продолжал говорить, что это позор. И еще он сказал: «До появления VAR у нас была одна проблема. Теперь их две», – приводит слова Сересо журналистка Movistar+.

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0 благодаря голам Хосе Хименеса и Диего Година.

Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.

Симеоне гениально нейтрализовал «Юве». Диего подавил потенциал Роналду в штрафной

Подписывайся на нас Вконтакте