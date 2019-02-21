Президент «Атлетико»: «Роналду выигрывал ЛЧ не 5 раз, а 3. Оба финала против нас выиграл не он»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после игры в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Проходя мимо журналистов, Роналду показал им открытую ладонь (пять пальцев) и заявил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, у «Атлетико» – ноль». Этот же жест португалец продемонстрировал фанатам «индейцев» в конце первого тайма в ответ на их свист.

«Для меня Роналду выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а три. Оба финала против «Атлетико» были выиграны не им. Кто же тогда победил, если не Роналду? Об этом мы поговорим в следующем интервью», – приводит слова Сересо Marca, ссылаясь на эфир Radio CRC.

В финале ЛЧ-2014 против «Атлетико» Роналду забил один из четырех мячей, а в 2016 году реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.

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