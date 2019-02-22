Диего Симеоне грозит дисквалификация на ответку с «Ювентусом» из-за жеста в первой игре

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рискует пропустить ответную игру с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за неприличного жеста, который он продемонстрировал во время первого матча.

После одного из мячей его команды в ворота туринцев Симеоне повернулся к трибунам «Ванда Метрополитано» и схватил себя за пах. Как сообщает Football Italia, теперь УЕФА может открыть дисциплинарное производство в отношении коуча.

Если в организации придут к выводу, что жест Симеоне носил оскорбительный характер, то аргентинец с большой долей вероятности нарвется на бан.

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0.

Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

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