Other Agency

Диего Симеоне грозит дисквалификация на ответку с «Ювентусом» из-за жеста в первой игре

Симеоне грозит дисквалификация на ответку с «Ювентусом» из-за жеста в первой игре
Eurosport

34 мин. назад

Стоп, а почему Лёву можно елозить по паху, а Симеоне – нельзя?

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рискует пропустить ответную игру с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за неприличного жеста, который он продемонстрировал во время первого матча.

После одного из мячей его команды в ворота туринцев Симеоне повернулся к трибунам «Ванда Метрополитано» и схватил себя за пах. Как сообщает Football Italia, теперь УЕФА может открыть дисциплинарное производство в отношении коуча.

Если в организации придут к выводу, что жест Симеоне носил оскорбительный характер, то аргентинец с большой долей вероятности нарвется на бан.

  • «Атлетико» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0.
  • Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

Симеоне гениально нейтрализовал «Юве». Диего подавил потенциал Роналду в штрафной

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте