Кристоф Дюгарри: «Симеоне и футболисты «Атлетико» заходят слишком далеко. Это футбол, а не война»

Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Кристоф Дюгарри раскритиковал поведение игроков «Атлетико» и их тренера Диего Симеоне во время матча 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«В первом тайме не было заметно, что игроки «Атлетико» хороши с точки зрения тактики или техники. Все, что я увидел, так это парней Симеоне, которые кричали на судью, словно хорьки. Это позорно и ужасно.

Недавно я слышал, как фанаты «Атлетико» желали смерти Криштиану Роналду. А когда они забили мяч, Симеоне схватил себя за пах и показал его трибунам. Извините, но это заходит слишком далеко. Это футбол, а не война.

Быть командой, которая непохожа на других, – это здорово. Но я считаю, что «Атлетико» выходит за рамки поведения. Кажется, будто их заставляют создавать себе врага и видеть в нем монстра», – приводит слова Дюгарри AS.

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

Дюгарри – чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции.

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