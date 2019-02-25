Неймар: «Не сомневаюсь, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Неймар уверен, что его команда станет победителем Лиги чемпионов – возможно, уже в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» – это не только я. Это прекрасная команда с великолепными игроками и гениальным тренером, а наши фанаты – это наш 12-й игрок на матчах в Париже.

Не сомневаюсь, что мы станем победителями [Лиги чемпионов], а я буду играть», – приводит слова бразильца Daily Mail.

В настоящий момент Неймар восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости на правой ноге. Игрок получил травму в январе.

Возвращение Неймара запланировано на апрель.

Возле Неймара заметили новую девушку. Она – модель из Турции, которая тусила с 44-летним шейхом

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