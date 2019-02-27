Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой Серхио Рамоса в матче ЛЧ

В УЕФА открыли дело в отношении защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, который признался, что добивался желтой карточки во время матча 1/8 финала ЛЧ против «Аякса» (2:1), чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранней стадии плей-офф.

Fotmob пишет, что дисциплинарный комитет УЕФА проведет заседание, посвященное Серхио, в четверг 28 февраля. По информации Marca, в случае признания Серхио виновным, футболист получит бан на 2 матча «бланкос» вне чемпионата Испании. «Реал» проинформирован о ситуации и предупредил членов комитета, что готов наказать игрока самостоятельно в обмен на его участие в матчах Лиги чемпионов.

Ответный матч между «Реалом» и «Аяксом» состоится 5 марта.

Деф получил 20 красных карточек в Примере и стал рекордсменом лиги по удалениям.

Серхио Рамос установил рекорд по красным карточкам в Ла Лиге. И сделал это красиво

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