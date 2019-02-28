Игрок «Реала» Серхио Рамос пропустит две игры из-за намеренной желтой карточки

Защитник «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на один дополнительный матч из-за намеренного получения желтой карточки в игре Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).

Как отмечает Goal, из-за перебора желтых карточек Серхио должен был пропустить только один матч – ответную встречу с «аяксидами». Но в УЕФА постановили, что испанец намеренно получил предупреждение на 89-й минуте игры в Амстердаме, и накинули ему еще один матч бана.

Теперь, если «Реал» пробьется в 1/4 финала, Рамос пропустит первую игру.

Ответка между «Реалом» и «Аяксом» пройдет 5 марта.

«Галактикос» выиграли три последние Лиги чемпионов. В прошлом году в финале команда Зинедина Зидана одолела «Ливерпуль», а Рамос нанес травму лидеру соперника Мохамеду Салаху.

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