Дома топ-футболистов грабят. Похоже, игроки не ставят сигнализацию в дорогих особняках

Представьте, что вы – хороший футболист с зарплатой выше миллиона евро. Вы проводите разминку, выходите на поле в важном матче, отдаете пять партнерам, идете в раздевалку, неспешно собираетесь и возвращаетесь домой. А там вас ждут вывернутые наизнанку вещи, (возможно) вскрытый сейф и явное недавнее присутствие чужих людей.

Это, к сожалению, новая закономерность – в этом сезоне дома топ-игроков все чаще грабят, когда они приносят радость главным стадионам Европы. Карим Бензема, Садио Мане, Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Эрик Максим Чупо-Мотинг, Тьяго Силва, Дани Алвес, Мемфис Депай и еще трое парней из «Лиона» – вот далеко не полный список футболистов, к которым залезли воры во время матчей их команд. А, нет, полный.

Кражи, в основном, происходят в двух странах – в Испании и Франции. У преступлений нет каких-то общих черт, кроме того, что дома принадлежат профессиональным спортсменам. Взломщики по-разному проникают внутрь.

Показательнее всего рассмотреть эти кейсы на примере мужчин из лионского «Олимпика». 20 февраля во время матча Лиги чемпионов против «Барселоны» пострадали Мемфис Депай, Люка Тусар и Пап Шейк Диоп. В Экюли, где живет Мемфис, грабители попали в дом через террасу и потом вынесли украшения и дорогую одежду. Тусару вынесли дверь особняка в Шапоност и безуспешно взламывали дверь автомобиля. К Диопу в Лимоне злоумышленники перелезли через ограждение. Между этими районами Лиона меньше получаса езды на автомобиле друг от друга, и полиция пока не определила, связаны ли как-то все преступления.

Мемфис Депай, Люка Тусар, Брюно Женезьо, «Лион» – «Барселона»Getty Images

У Жорди Альбы, когда тот был на выезде в Милане, обокрали дом, подключенный к пульту охраны. Грабители прошли через задний двор, пролезли в окно первого этажа, взломали сейф и переворошили некоторые ящики. Семья футболиста в это время находилась на цокольном этаже и не слышала о взломе. Прибывшая полиция не уточнила журналистам La Vanguardia, взяли ли преступники другие ценные вещи. Охранник на допросе лишь пожал плечами и заявил, что не слышал ничего подозрительного за последние 24 часа.

Уже дважды в сезоне страдали Чупо-Мотинг и Депай. Перед Рождеством в квартиру Эрика Максима на четвертом этаже проникли воры. Их добыча – драгоценности на сумму 400 тысяч евро и сумки примерно 60 брендов на 200 тысяч евро. Вероятно, часть саквояжей были подарками для родителей, которые должны были приехать к футболисту из Камеруна, и его друзей.

Тем же вечером в том же районе Парижа обчистили апартаменты журналиста радиостанции Europe 1. Механизм его окна вскрыли железным прутом, а вышли уже через дверь – с помощью ключей, которые радиодиджей забыл на комоде. Полицейские считают, что в этих случаях орудовала одна банда.

Ни в одном из случаев не сказано о сигнализации – если бы воры ее отключили, об этом написали как минимум в каком-нибудь источнике. К Бертрану Траоре из «Лиона» в октябре 2018-го тоже залезли грабители во время матча с «Нимом», но их спугнула сирена. А Дани Алвес банально не закрыл окно на первом этаже особняка на западе Парижа и лишился нескольких дорогих часов. Ущерб источники в правоохранительных органах оценили более чем в 10 тысяч евро.

Преступность в Париже действительно растет. По данным министерства внутренних дел Франции, за первые шесть месяцев 2018-го в столице произошла 5701 кража со взломом – это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом расследуют лишь каждый десятый случай. Пока полиция предоставила сведения лишь за 2017-й, но раскрываемость за это время выросла с 8,5% до 10%, арестованы 3800 человек. Чаще всего, на задержанных не одно незаконное проникновение.

В Барселоне, где уже стали жертвами грабежей Боатенг и Альба, а в июне и Жерар Пике с Шакирой, всплеск преступности. Число краж (любых – от мелких до залезания в чужие дома) подскочило до 22%. Таких цифр каталонская столица не видела со времен эпидемии героина в 1986-м. Каждый четвертый житель Барселоны пострадал от воровства сумок и телефонов, угроз и мошенничества. Причем это не испанская, а именно городская проблема – в Мадриде краж стало меньше на 2,5%, в Валенсии на 2,3%, в Севилье на 12,2%, а на популярной у туристов Ибице на 26,4%.

Барселона, полицияGetty Images

В октябре 2018-го мэр Барселоны Ада Колау заявила, что из бюджета выделят 12 миллионов евро на дополнительные часы работы полицейских. Еще в июле она призывала главу МВД Каталонии лучше бороться с наркосемьями – людьми, которые занимают пустующие дома, чтобы продавать запрещенные вещества. Но министр отклонил запрос Колау. Теперь к проблеме подойдут поосновательнее.

Логично, что при росте преступности страдают и обеспеченные люди. Футболисты с миллионными зарплатами, шикарными особняками и дорогими вещами – самая простая добыча. Особенно если игроки либо не устанавливают сигнализацию, либо оборудуют дома не самой совершенной охраной, которая не защищает их от грабителей.

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