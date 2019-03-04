Corriere dello Sport: Аллегри может подать в отставку после игры с «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб.

Как сообщает Goal, ссылаясь на Corriere dello Sport, Аллегри встретится с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли после ответной игры с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом рассказал спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи.

«Будущее тренера зависит не только от результатов в Лиге чемпионов, но и от развития проекта в целом. После игры с «Атлетико» я и Аньелли подумаем, что делать», – заявил Паратичи.

Также Corriere dello Sport отмечает, что Аллегри может подать в отставку, не дожидаясь решения сверху.

В первой игре против «Атлетико», которая прошла в Мадриде, «Ювентус» уступил со счетом 0:2.

Ответный матч пройдет 12 марта в Турине.

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