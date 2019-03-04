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Corriere dello Sport: Аллегри может подать в отставку после игры с «Атлетико»

Corriere dello Sport: Аллегри может подать в отставку после игры с «Атлетико»
Eurosport

21 мин. назад

Вполне возможно, что вскоре рулить «бьянконери» будет не Массимилиано.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб.

Как сообщает Goal, ссылаясь на Corriere dello Sport, Аллегри встретится с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли после ответной игры с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом рассказал спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи.

«Будущее тренера зависит не только от результатов в Лиге чемпионов, но и от развития проекта в целом. После игры с «Атлетико» я и Аньелли подумаем, что делать», – заявил Паратичи.

Также Corriere dello Sport отмечает, что Аллегри может подать в отставку, не дожидаясь решения сверху.

  • В первой игре против «Атлетико», которая прошла в Мадриде, «Ювентус» уступил со счетом 0:2.
  • Ответный матч пройдет 12 марта в Турине.

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