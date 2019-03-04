Гари Невилл: «Ливерпулю» стоит вылететь от «Баварии»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал «Ливерпуль» пожертвовать Лигой чемпионов ради победы в чемпионате Англии.

«Я всегда полагал, что «Ливерпулю» для победы в Премьер-лиге нужно расчистить календарь. Да-да, я имею в виду именно это: им нужно проиграть «Баварии». Это звучит безумно: выйти на матч, чтобы проиграть. Но я на самом деле думаю, что это пойдет «Ливерпулю» на пользу.

В таком случае их игроки будут свежими и подготовленными к оставшейся части сезона. «Манчестер Сити», в свою очередь, еще предстоит четвертьфинал Кубка Англии, а возможно, и полуфинал. «Ливерпуль» мог оторваться на четыре или пять очков, но они этого не сделали. Так что дополнительный отдых был бы их преимуществом», – приводит слова Невилла Metro.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Баварией» пройдет 13 марта в Мюнхене. Первый матч завершился со счетом 0:0.

«Ливерпуль» потерял лидерство в АПЛ и теперь отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

Клопп: «Кому нужно первое место в начале марта?»

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