Eurosport

Реформы УЕФА не спасли Лигу чемпионов. За 15 лет она стала скучнее и предсказуемее

Реформы УЕФА не спасли Лигу чемпионов. За 15 лет она стала скучнее и предсказуемее
Дмитрий Панферов

50 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Предсказуемость ЛЧ растет слишком быстро.

Лига чемпионов – главный евротурнир с 1956 года. Тогда альтернативы «Реалу» не было, мадридцы взяли пять трофеев подряд и записались в историю. В 2019-м ситуация схожая: у «Реала» три ЛЧ подряд и остаются шансы на четвертую.

Получается, что спустя 63 года Лига чемпионов снова предсказуема, и это не простое предположение. Как бы мелкие клубы ни бились за идентичность и экономические принципы, сильнее и титулованнее все равно будут обладатели горы денег. Поэтому до поздних стадий ЛЧ уже очень давно не добираются клубы из-за пределов пятерки сильнейших чемпионатов – последним героем был ПСВ Гуса Хиддинка, который вылетел в полуфинале сезона-2004/05 от «Милана» только из-за правила выездного гола.

Гус Хиддинк, ПСВ

Гус Хиддинк, ПСВGetty Images

Почти вся футбольная мелочь отваливается от гонки за трофей после группового этапа. Ребята из CIES Football Observatory проанализировали 15 последних розыгрышей и выявили, что качественный разрыв между грандами и всеми остальными с каждым годом только увеличивается, а виновата в этом, как ни странно, УЕФА. Европейские чиновники модифицировали отбор в групповой этап ЛЧ еще в сезоне-2009/10, но существенных преимуществ чемпионам слабых конфедераций это не добавило. За почти 10 лет система показала бесполезность: чемпионы из нетоповых футбольных стран откатывают шесть забронированных матчей в группе, а потом решают задачу по новому заходу в главный евротурнир.

В первые четыре сезона после нововведений в 1/8 финала ЛЧ квалифицировался хотя бы один из участников Пути чемпионов (чаще всего причиной были еще более слабые оппоненты в группе – «Олимпиакос» в сезоне-2009/10, например, обошел АЗ и «Стандард»), но потом лавочка окончательно закрылась. С 2013-го никто из пяти чемпионов, отбиравшихся через раунд плей-офф, не проходил дальше группового этапа. Короче говоря, Лига чемпионов с 1/8 финала – действительно мясорубка и схватки лучших.

Очки за матч (победитель/аутсайдер группы) Разница голов (победитель/аутсайдер группы) Средняя разница мячей Победы с разницей «3+»
2003-2006 2,11/0,59 +6,38/-6,72 1,39 16,9%
2007-2010 2,21/0,49 +6,72/-7,5 1,47 18,5%
2011-2014 2,22/0,45 +8,63/-9,44 1,59 20,6%
2015-2018 2,26/0,45 +8,91/-9,06 1,64 22,9%

Если разделить последние 15 розыгрышей на четыре блока (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018), чтобы исключить временные колебания, то станет видно, насколько бесполезны матчи будущего победителя группы с другими участниками квартета. Клубы, которые выигрывают любую из восьми групп, в среднем набирают около 2,2 очка за матч и в последние годы имеют огромную положительную разницу мячей (в прошлом сезоне «ПСЖ» выбил «+21», «Ливерпуль» – «+18»). Команды, занимающие последнее место, наоборот демонстрируют нисходящий тренд: 0,45 очка за матч и средняя разница мячей -9,06.

Слайд1

Нынешний розыгрыш тоже входит в пределы последних норм: 2,1875 очка за матч у лидера и 0,5 у аутсайдера. В среднем половина очка за матч – заслуга ЦСКА: армейцы набрали семь очков, хотя никто из оставшихся клубов с последних места не взял больше четырех. Если бы москвичи набрали, допустим, нормальные для сезона четыре балла, то общий результат лузеров снизился бы до 0,4375. По голам ситуация схожая: 8,25 у лидеров (причина небольшого снижения по сравнению с последними сезонами – аномально слабый «Юве» с 9 голами) и -7,75 – у аутсайдеров. Виноват снова ЦСКА, который пропустил всего на мяч больше, чем забил – у занявшей третье место «Виктории» разница удручающая – «-9».

Еще один показатель дифференциации – средняя разница голов в конкретном матче. С 2003 года она тоже выросла. Если в начале тысячелетия средняя разница составляла 1,39, то к 2018-му команды перешли к запредельным 1,64. Разгромов с тремя мячами и больше тоже стало намного больше: 22,9% в последние годы исследования против 16,9% – в первые. В нынешнем сезоне разгром случился в 19 случаях из 96 – 19,8%.

Если даже при таких вводных в предсказуемость ЛЧ все равно не верится, то вот еще один бронебойный показатель – букмекерские коэффициенты. Точнее, их интерпретация и корреляция с реальными исходами. По данным CIES Observatory, фавориты матчей побеждают в почти 82% случаев, если играют дома, и в 75% – если на выезде, что суммарно дает почти 80% успеха. Рост по сравнению с сезонами 2004-2008 (тогда победа фаворита оценивалась в 75%) очевиден, а еще просматривается корреляция на уровне 63,6%. Это значит, что зависимость кэфов букмекеров и итогового результата оценивается как достаточно сильная. То есть, если грузить на фаворитов на групповом этапе, то с большей вероятностью можно остаться в плюсе.

Концептуально Лига чемпионов – соревнование для победителей национальных турниров всех стран-членов УЕФА, но вот если бы при формировании состава участников руководствовались только этим принципом, то «Реал» не оформил бы три ЛЧ подряд («Мадрид» взял чемпионат только в сезоне-2016/17). Главный турнир был бы во много раз скучнее, чем сейчас: титул раз за разом брал бы победитель чемпионата из топ-5, а шансов у условной «Астаны» не стало бы вообще – со статистикой не поспоришь. Пусть ЛЧ стала предсказуемее на групповом этапе, но в плей-офф принципы статистики работают с частыми нарушениями. И это прекрасно.

В тексте использованы материалы CIES Observatory.

Другие материалы Дмитрия Панферова не такие цифровые, но тоже ничего:

«Реал» уже не «галактикос». Теперь Перес вместо Азара и других звезд возит бразильский молодняк

«Нет блата и взяток, как в России». В 2009-м в «Барсу» уехал русский защитник – он идет путем Альбы

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте