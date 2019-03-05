Реформы УЕФА не спасли Лигу чемпионов. За 15 лет она стала скучнее и предсказуемее

Лига чемпионов – главный евротурнир с 1956 года. Тогда альтернативы «Реалу» не было, мадридцы взяли пять трофеев подряд и записались в историю. В 2019-м ситуация схожая: у «Реала» три ЛЧ подряд и остаются шансы на четвертую.

Получается, что спустя 63 года Лига чемпионов снова предсказуема, и это не простое предположение. Как бы мелкие клубы ни бились за идентичность и экономические принципы, сильнее и титулованнее все равно будут обладатели горы денег. Поэтому до поздних стадий ЛЧ уже очень давно не добираются клубы из-за пределов пятерки сильнейших чемпионатов – последним героем был ПСВ Гуса Хиддинка, который вылетел в полуфинале сезона-2004/05 от «Милана» только из-за правила выездного гола.

Гус Хиддинк, ПСВGetty Images

Почти вся футбольная мелочь отваливается от гонки за трофей после группового этапа. Ребята из CIES Football Observatory проанализировали 15 последних розыгрышей и выявили, что качественный разрыв между грандами и всеми остальными с каждым годом только увеличивается, а виновата в этом, как ни странно, УЕФА. Европейские чиновники модифицировали отбор в групповой этап ЛЧ еще в сезоне-2009/10, но существенных преимуществ чемпионам слабых конфедераций это не добавило. За почти 10 лет система показала бесполезность: чемпионы из нетоповых футбольных стран откатывают шесть забронированных матчей в группе, а потом решают задачу по новому заходу в главный евротурнир.

В первые четыре сезона после нововведений в 1/8 финала ЛЧ квалифицировался хотя бы один из участников Пути чемпионов (чаще всего причиной были еще более слабые оппоненты в группе – «Олимпиакос» в сезоне-2009/10, например, обошел АЗ и «Стандард»), но потом лавочка окончательно закрылась. С 2013-го никто из пяти чемпионов, отбиравшихся через раунд плей-офф, не проходил дальше группового этапа. Короче говоря, Лига чемпионов с 1/8 финала – действительно мясорубка и схватки лучших.

Очки за матч (победитель/аутсайдер группы) Разница голов (победитель/аутсайдер группы) Средняя разница мячей Победы с разницей «3+» 2003-2006 2,11/0,59 +6,38/-6,72 1,39 16,9% 2007-2010 2,21/0,49 +6,72/-7,5 1,47 18,5% 2011-2014 2,22/0,45 +8,63/-9,44 1,59 20,6% 2015-2018 2,26/0,45 +8,91/-9,06 1,64 22,9%

Если разделить последние 15 розыгрышей на четыре блока (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018), чтобы исключить временные колебания, то станет видно, насколько бесполезны матчи будущего победителя группы с другими участниками квартета. Клубы, которые выигрывают любую из восьми групп, в среднем набирают около 2,2 очка за матч и в последние годы имеют огромную положительную разницу мячей (в прошлом сезоне «ПСЖ» выбил «+21», «Ливерпуль» – «+18»). Команды, занимающие последнее место, наоборот демонстрируют нисходящий тренд: 0,45 очка за матч и средняя разница мячей -9,06.

Нынешний розыгрыш тоже входит в пределы последних норм: 2,1875 очка за матч у лидера и 0,5 у аутсайдера. В среднем половина очка за матч – заслуга ЦСКА: армейцы набрали семь очков, хотя никто из оставшихся клубов с последних места не взял больше четырех. Если бы москвичи набрали, допустим, нормальные для сезона четыре балла, то общий результат лузеров снизился бы до 0,4375. По голам ситуация схожая: 8,25 у лидеров (причина небольшого снижения по сравнению с последними сезонами – аномально слабый «Юве» с 9 голами) и -7,75 – у аутсайдеров. Виноват снова ЦСКА, который пропустил всего на мяч больше, чем забил – у занявшей третье место «Виктории» разница удручающая – «-9».

Еще один показатель дифференциации – средняя разница голов в конкретном матче. С 2003 года она тоже выросла. Если в начале тысячелетия средняя разница составляла 1,39, то к 2018-му команды перешли к запредельным 1,64. Разгромов с тремя мячами и больше тоже стало намного больше: 22,9% в последние годы исследования против 16,9% – в первые. В нынешнем сезоне разгром случился в 19 случаях из 96 – 19,8%.

Если даже при таких вводных в предсказуемость ЛЧ все равно не верится, то вот еще один бронебойный показатель – букмекерские коэффициенты. Точнее, их интерпретация и корреляция с реальными исходами. По данным CIES Observatory, фавориты матчей побеждают в почти 82% случаев, если играют дома, и в 75% – если на выезде, что суммарно дает почти 80% успеха. Рост по сравнению с сезонами 2004-2008 (тогда победа фаворита оценивалась в 75%) очевиден, а еще просматривается корреляция на уровне 63,6%. Это значит, что зависимость кэфов букмекеров и итогового результата оценивается как достаточно сильная. То есть, если грузить на фаворитов на групповом этапе, то с большей вероятностью можно остаться в плюсе.

Концептуально Лига чемпионов – соревнование для победителей национальных турниров всех стран-членов УЕФА, но вот если бы при формировании состава участников руководствовались только этим принципом, то «Реал» не оформил бы три ЛЧ подряд («Мадрид» взял чемпионат только в сезоне-2016/17). Главный турнир был бы во много раз скучнее, чем сейчас: титул раз за разом брал бы победитель чемпионата из топ-5, а шансов у условной «Астаны» не стало бы вообще – со статистикой не поспоришь. Пусть ЛЧ стала предсказуемее на групповом этапе, но в плей-офф принципы статистики работают с частыми нарушениями. И это прекрасно.

В тексте использованы материалы CIES Observatory.

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