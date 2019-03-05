В «Реале» Бэйла затравили и обвинили в провалах. Гарету пора обратно в Англию

26 мая 2018-го Гарет Бэйл сотворил историю в джерси «Реала», но для болельщиков «бланкос» все равно остался фигурой второго плана. Его гениальная бисиклета и контрольный выстрел по репутации Кариуса принесли «Мадриду» четвертую ЛЧ за пять лет, вот только очередной Кубок чемпионов уже не приводил в экстаз, как в 2015-м. Фанаты ловили глазами празднования Зидана и Роналду и обсуждали их будущее – экзотичный британец с пучком на голове беспокоил гораздо меньше.

Уже шесть лет Бэйл остается в «Реале» человеком-невидимкой. Он провел за мадридский клуб больше матчей, чем за «Тоттенхэм», где его до сих пор боготворят, но так и не прижился. В иерархии «Реала» Гарет не поднялся на уровень Марсело, Рамоса, Модрича и даже Бензема, а постоянно маячивший рядом Криштиану напоминал о нереализованных амбициях. В 2013-м Бэйл не просто стал самым дорогим игроком в истории, он принял вызов. Олицетворяющий английский футбол валлиец переехал в Испанию за большими победами и конкуренцией, но сник под грузом ожиданий и психологическим давлением.

Даже красивые голы, ассисты и скиллы в исполнении Бэйла не покоряли испанскую толпу. Оптимисты преподносили уход Роналду как шанс Гарета на ребут мадридской карьеры: 29-летний Бэйл наконец начал сезон-2018/19 в статусе главного селебрити «Реала». Но через пару месяцев все пошло наперекосяк. Криш и Зидан бросили постаревшую команду, а перестройка Лопетеги провалилась.

Флорентино Перес и Хулен ЛопетегиGetty Images

Бэйл должен был принять роль лидера, но оказалось, что команды больше нет. Пресыщенные победами ветераны и неопытная молодежь под руководством потерявшего уверенность тренера – даже опытной звезде в такой обстановке трудно показывать максимум. «Реал» провалил первую половину сезона, а когда очнулся, стало поздно: «Барселона» почти наверняка гарантировала титул и унизила злейшего врага во всех очных встречах.

В «Мадриде» не привыкли к переходным сезонам. Перес пообещал Лопетеги время на создание новой команды, но Хулен не продержался на троне даже полсезона. После его увольнения и вручения Солари полноценного контракта «Реалу» понадобился человек, которого можно обвинить во всех провалах. Неудавшийся лидер Бэйл – очевидная жертва для травли. Стареющие вожаки, лояльные мадридской верхушке медиа и высокомерные болельщики объединились против чужака – сделать это оказалось намного проще, чем признать, что «Реалу» просто нужно время на обновление.

Охоту на Бэйла начал Куртуа – кипер пришел в «Мадрид» только летом, но уже влился в тусовку. В интервью HLN бельгиец намекнул, что испанский ритм жизни не для Бэйла: Гарет пропускает поздние ужины команды и отправляется спать в 11. Еще Тибо рассказал про никнейм валлийца – в «Реале» его прозвали Гольфистом, потому что местным развлечениям он предпочитает ностальгию по Англии, клюшку и лунки. Мелкие подробности подогрели негатив болельщиков, которые уже относились к привычкам Гарета скептически.

Марсело присоединился к россказням про одноклубника. Если Куртуа придал инсайдам шутливый оттенок, то бразилец разговорился всерьез: он обвинил Бэйла в том, что за шесть лет в Мадриде тот не выучил испанский хотя бы на примитивном уровне. «Бэйл говорит только по-английски, – пожаловался Марсело. – Между собой мы изъясняемся жестами». Возможно, Гарет действительно проявляет неуважение к клубу и культуре, игнорируя испанский, но со стороны товарища неэтично рассказывать об этом всему миру.

Марсело и Гарет БэйлGetty Images

Плохое знание языка необязательно мешает долгой и успешной карьере в чужой стране. Например, эквадорец Валенсия очень примитивно говорит по-английски, однако стал капитаном «МЮ» и первым игроком не из Европы, который провел за «красных дьяволов» больше 300 матчей. Лингвистический барьер – не преграда для коммуникации в команде, ведь Бэйл – не единственный англоговорящий в «Мадриде». Другие игроки из Европы могут с ним общаться без особых проблем.

Несмотря на эти аргументы, колкость Марсело достигла цели – фанаты и эксперты сосредоточились на проблемах Бэйла и отвлеклись от других звезд «Реала», проваливших сезон. Марсело, Крос, Варан, Лукас и Асенсио смотрелись на поле еще хуже Гарета, но именно его сделали изгоем из-за любви к гольфу и замкнутости. «Он похож на марсианина, прибывшего из космоса, – выдал редактор Diario AS Альфредо Релано. – Он одиночка и немного холоден. У него мало друзей в команде. Он общается с Модричем, потому что они играли за «Тоттенхэм», но кроме него почти ни с кем».

Очевидно, Бэйла задело, что в «Реале» его представляют безразличным одиночкой. 9 февраля Гарет забил «Атлетико» 100-й мяч в составе «сливочных» и отпраздновал, показав полруки фанатам соперника. Но вместо любви болельщиков «Реала» Бэйл чуть не получил бан на несколько матчей и еще больше разозлился. Через две недели он вообще не праздновал победный гол «Леванте» с пенальти и резко отмахнулся от подбежавшего Васкеса.

Гарет Бэйл и Лукас ВаскесGetty Images

После этого мадридская торсида окончательно отвернулась от Бэйла, хотя вряд ли он обиделся на одноклубников без повода. «Этот случай явно говорит о назревающем недовольстве в отношениях между Бэйлом и «Реалом», – прокомментировал эпизод Джон Карлин, автор книги о «Мадриде» «Белые ангелы». – Давно известно, что Бэйл не стал своим в раздевалке. Он не завоевал любовь фанатов «Реала», они наоборот любили его все меньше с каждым сезоном. У жеста в матче против «Леванте» будут последствия».

С каждым матчем Гарет все сильнее отдалялся от одноклубников и фанатов, которые поверили, что плохая форма валлийца – главная причина провального сезона. Когда Бэйл вышел в старте на Класико второго круга, его освистали. В этом нет ничего удивительного – на «Бернабеу» безжалостно казнили за ошибки самого легендарного Касильяса. Но отторжение родного стадиона задело Гарета. Marca рассказала, что он даже не дождался конца матча: после нескольких минут на лавке рассерженный валлиец заглянул в раздевалку и уехал со стадиона.

Промадридская AS поддержала тренд с критикой Бэйла. «Против «Барсы» он вернулся в стартовый состав. Какой в этом смысл? – уничтожили Гарета в редакторской колонке. – Его заменили после часа еще одной ленивой игры». Несколькими днями раньше то же издание опубликовало инсайд о том, что терпение Переса на исходе, и Фло всерьез задумался о продаже сникшего валлийца. Не исключено, что эксклюзив слили газете специально, чтобы сам Бэйл не цеплялся за «Реал» и уехал из Мадрида уже летом.

В ответ валлиец выдал инструкции агенту Джонатану Барнетту, и тот пошел в атаку на клуб. «Гарет заслуживает уважения. Отношение болельщиков к нему – это позор, – выдал Барнетт в интервью Sky. – За шесть лет он выиграл в Испании все. Фанаты должны целовать ему ноги». Панч закончился тирадой о лояльности: агент заверил, что Бэйл любит клуб и не хочет уезжать из Мадрида. Даже если это правда, а не хитрый ход, чтобы вытрясти из «Реала» деньги, игрок должен признаться: пиренейское турне подошло к концу.

В июле Гарету исполнится 30, и у его карьеры в испанской столице нет будущего. Новый тренер не построит команду вокруг него, а одноклубники используют его очередные неудачи, чтобы отвлечь внимание от своих недостатков. Единственное, что способно удержать Бэйла в «Реале» – роскошная зарплата, но он уже заработал достаточно, чтобы избавить себя от мучений. Идеальный вариант для уставшей в Испании 30-летней звезды – вернуться туда, где из нефартового защитника он превратился в лучшего вингера Европы.

«Тоттенхэм» не заплатит ему, как «Реал», зато окружит любовью и восхищением. Английские фанаты до сих пор кайфуют от лонгшотов Бэйла из начала 2010-х, а «шпоры» не ведут закулисных игр в стиле Мадрида. Они вплотную приблизились к вершине, но никак не дотянутся до трофея – Бэйл станет последним необходимым элементом. Он знает, как завоевывать трофеи, и придаст уверенности Кейну и Алли. У Гарета в запасе несколько лет карьеры, и даже перепады формы не помешают валлийцу показывать класс против «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». «Реал» отверг британца, который уехал из Англии ради места в истории, но у Бэйла еще есть шанс стать легендой другого клуба.

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