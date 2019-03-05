«Серхио Регилон подавал креветки и вино». Забить на унижение Рамоса и усадить на лавку Марсело

После поражения от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании плечо Лукаса Васкеса превратилось в подушку – туда пускал слезы Серхио Регилон. 22-летний защитник добросовестно сражался весь матч и даже чуть не забил в падении Тер Штегену, но не спас «Реал» от поражения. Через четыре дня воспитанник «бланкос» опять приуныл из-за каталонцев: «Барселона» одолела «Мадрид» в чемпионате.

Картина кажется совсем печальной, но конкретно у Регилона сейчас лучший период в карьере: еще в 2014-м он постил в инстаграм фото с Гаретом Бэйлом и подписью «один из самых счастливых дней в моей жизни», а теперь выходит с валлийцем на один газон. При этом Серхио выиграл конкуренцию у Марсело – сильнейшего левого фулбека последних сезонов.

Для выхода на такой уровень Регилону пришлось по-настоящему впахивать с восьми лет: именно тогда он попал в академию «Реала». Четыре раза в неделю мальчик вместе с папой проезжал по 50 километров в одну сторону, чтобы добраться от дома до базы. Время в дороге использовали рационально: на заднем сиденье Серхио обычно делал домашку и обедал.

«В основном маленькие дети хотят только забивать голы, но уже тогда Регилон отличался командным духом, что и выделяло его среди остальных. Он был одним из самых низкорослых в команде, но не переживал из-за этого и все компенсировал высокой самоотдачей и эффектной техникой», – вспоминал первый тренер Антонио Тудела.

Реги, как называют его друзья, прошел через все возрастные команды «Реала», а в 2015-м даже застал Зинедина Зидана в «Кастилье». На тот момент Серхио был одним из самых юных защитников в и так молодой команде, поэтому Зизу редко выпускал его на поле. Это спровоцировало аренду в «Логроньес» из третьего дивизиона, который предоставил Регилону весь левый фланг: полтора сезона молодой футболист играл не только в обороне, но и в полузащите.

Воспитанник «бланкос» очень быстро стал любимцем местных. Однажды Регилон-старший зашел в один из баров Логроньо, чтобы посмотреть на игру сына, и обалдел, когда подвыпившие болельщики начали скандировать его фамилию. Серхио был далек от топового футбола, но не сомневался в конечном успехе. «Когда мы подшучивали над Реги, он обычно отвечал: «Спокойно, детки. Когда я буду играть в Лиге чемпионов, то пришлю вам билеты», – вратарю «Логроньеса» Мигелю Мартинесу запомнилась самоуверенность парня.

Выступая за скромный клуб, Серхио не изменял королевским замашкам. «Иногда мы встречались дома у кого-то из одноклубников, чтобы поиграть в приставку. На столе всегда было что-то вроде кофе и печенья, но только не у Регилона. Серхио подавал ветчину, креветки и вино – настоящий гурман. Возможно, поэтому он теперь в «Реале», а мы все еще в Сегунде B», – бывший партнер по команде и сосед Мигель Сантос явно скучает по вечерам у Реги.

Возвращение в «Реал» случилось летом 2017-го, когда «Кастильей» рулил Сантьяго Солари. За сезон Серхио сыграл 30 матчей и 11 раз вывел команду на поле с капитанской повязкой – стабильные надежные выступления привели к подписанию профессионального контракта. Но при Хулене Лопетеги Регилон сыграл лишь раз: в чудо-вечер, когда с «Мадридом» разделался ЦСКА.

Самое обидное, что медиа всерьез обратили внимание на фулбека только спустя 20 дней, когда распсиховавшийся на тренировке Серхио Рамос со всей дури пропечатал мячом младшему тезке. Регилон не стал задираться с капитаном и проглотил обиду – будто знал, что совсем скоро придется часто вместе выходить в старте. Через неделю после инцидента на место Лопетеги из «Кастильи» подняли Солари, и понеслось.

Аргентинский коуч наплевал на статус Марсело и взял за основу спортивный принцип. Оказалось, Регилон как минимум надежнее: с бразильцем в старте «Реал» проиграл шесть из последних девяти матчей Примеры, с Регилоном – выиграл девять из 10. «Серхио – пример всем игрокам из молодежной академии. Он показал, что, если обладать должным уровнем и бороться, можно получить место в составе мадридского «Реала», – мотивирует тинейджеров Солари.

Серхио Регилон, «Реал» МадридGetty Images

Регилон голоднее Марсело – именно поэтому бразилец все реже проходит в основу «Реала». Кудряш насытился победами в ЛЧ, а у Серхио в списке трофеев пока лишь Клубный чемпионат мира. Плюс у Регилона есть еще один весомый стимул: друзья из «Логроньеса» ждут билеты на Лигу чемпионов.

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