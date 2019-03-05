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Испанское ТВ запустило опрос по лучшему русскому игроку в эпоху ЛЧ: Аршавин опережает Мостового
В шорт-листе сплошь легенды.
Испанский телеканал Movistar Plus запустил в твиттере голосование за звание лучшего русского футболиста в эпоху Лиги чемпионов.
В список номинантов вошли Валерий Карпин («Спартак», «Сельта» и «Реал Сосьедад»), Александр Мостовой («Сельта», «Бенфика»), Андрей Аршавин («Зенит», «Арсенал») и Дмитрий Аленичев («Спартак», «Порту»).
- Пока Андрей Аршавин опережает Александра Мостового на 9 процентов.
- Аленичев – единственный футболист из России, побеждавший в Лиге чемпионов. Дмитрий сделал это с «Порту» в сезоне-2003/04, причем у него в активе гол в финале.
- Лига чемпионов в нынешнем виде ведет отсчет с сезона-1991/92.
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