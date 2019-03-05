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Испанское ТВ запустило опрос по лучшему русскому игроку в эпоху ЛЧ: Аршавин опережает Мостового

Испанское ТВ запустило опрос по лучшему русскому игроку в эпоху ЛЧ: Аршавин опережает Мостового
Eurosport

1 час назад

В шорт-листе сплошь легенды.

Испанский телеканал Movistar Plus запустил в твиттере голосование за звание лучшего русского футболиста в эпоху Лиги чемпионов.

В список номинантов вошли Валерий КарпинСпартак», «Сельта» и «Реал Сосьедад»), Александр Мостовой («Сельта», «Бенфика»), Андрей АршавинЗенит», «Арсенал») и Дмитрий Аленичев («Спартак», «Порту»).

  • Пока Андрей Аршавин опережает Александра Мостового на 9 процентов.
  • Аленичев – единственный футболист из России, побеждавший в Лиге чемпионов. Дмитрий сделал это с «Порту» в сезоне-2003/04, причем у него в активе гол в финале.
  • Лига чемпионов в нынешнем виде ведет отсчет с сезона-1991/92.
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