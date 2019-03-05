Френки де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барсой», попросили выбить «Реал»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг рассказал, что «Барселона» перед подписанием контракта попросила его выбить «Реал» из Лиги чемпионов.

– Вы связывались с «Барселоной» по поводу того, как вас примет стадион «Реала»?

– Еще нет. Но во время подписания контракта мне сказали: «Попробуй выбить «Реал». Это было бы замечательно – как для «Аякса», так и для «Барсы», – цитирует Де Йонга De Telegraaf.

Френки присоединится к «Барселоне» 1 июля 2019 года.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Аякс» уступил «Реалу» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет сегодня, начало – в 23:00 мск.

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