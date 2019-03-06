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Душан Тадич финтом Зидана убрал Каземиро и выкатил Давиду Нересу голевую
Бывший игрок «Саутгемптона» сотворил магию.
«Реал» встретился с «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 18-й минуте встречи «Аякс» забил второй мяч: Душан Тадич финтом Зидана убрал Каземиро и выкатил голевую передачу Давиду Нересу, который не упустил момент.
- Первый мяч в ворота «галактикос» отправил Хаким Зиех, а голевую передачу ему отдал все тот же Тадич.
- В первой игре, состоявшейся в Амстердаме, «Аякс» уступил со счетом 1:2.
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