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«Аякс» унизил «Реал» четырьмя голами на «Бернабеу» – скорее любуйся этими шедеврами
Что творил Душан Тадич – это вообще неописуемо.
«Реал» на своем поле проиграл «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:4.
Счет в игре открыл Хаким Зиех: амстердамцы убежали в контратаку, и марокканец послал мяч в сетку после передачи Тадича.
Затем Тадич включил режим бога, финтом Зидана развернул Каземиро и выкатил мяч на ход Давиду Нересу. Бразилец был безжалостен.
На 62-й минуте Тадич забил сам – серб уложил мяч в ворота прекрасным ударом в девятку.
Затем «Реал» отквитал один мяч, отличился Марко Асенсио.
«Аякс» тут же забил еще: датчанин Лассе Шёне пробил по воротам вместо подачи в штрафную и застал Тибо Куртуа врасплох.
- В первой игре в Амстердаме «Аякс» уступил со счетом 1:2.
- В трех предыдущих сезонах «Реал» неизменно выигрывал Лигу чемпионов.
«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Суареса