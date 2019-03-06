«Аякс» унизил «Реал» четырьмя голами на «Бернабеу» – скорее любуйся этими шедеврами

«Реал» на своем поле проиграл «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:4.

Счет в игре открыл Хаким Зиех: амстердамцы убежали в контратаку, и марокканец послал мяч в сетку после передачи Тадича.

Затем Тадич включил режим бога, финтом Зидана развернул Каземиро и выкатил мяч на ход Давиду Нересу. Бразилец был безжалостен.

На 62-й минуте Тадич забил сам – серб уложил мяч в ворота прекрасным ударом в девятку.

Затем «Реал» отквитал один мяч, отличился Марко Асенсио.

«Аякс» тут же забил еще: датчанин Лассе Шёне пробил по воротам вместо подачи в штрафную и застал Тибо Куртуа врасплох.

В первой игре в Амстердаме «Аякс» уступил со счетом 1:2.

В трех предыдущих сезонах «Реал» неизменно выигрывал Лигу чемпионов.

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