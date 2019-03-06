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Фирменный гол Харри Кейна добил «Боруссию» и вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал
«Шпоры» повторили свой лучший результат.
«Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у «Боруссии» со счетом 1:0.
На 48-й минуте встречи Харри Кейн принял пас от Муссы Сиссоко и спокойно реализовал выход один на один.
- В первом матче «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:0. Тогда отличились Хынмин Сон, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.
- «Тоттенхэм» повторил лучшее достижение в истории клуба. «Шпоры» добирались до стадии 1/4 финала в сезоне-2010/11.
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