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Фирменный гол Харри Кейна добил «Боруссию» и вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал

Фирменный гол Кейна добил «Боруссию» и вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

«Шпоры» повторили свой лучший результат.

«Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у «Боруссии» со счетом 1:0.

На 48-й минуте встречи Харри Кейн принял пас от Муссы Сиссоко и спокойно реализовал выход один на один.

  • В первом матче «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:0. Тогда отличились Хынмин Сон, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.
  • «Тоттенхэм» повторил лучшее достижение в истории клуба. «Шпоры» добирались до стадии 1/4 финала в сезоне-2010/11.

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