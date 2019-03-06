«Тоттенхэм» играл в 1/4 финала ЛЧ 8 лет назад. Вспомни Павлюченко и других звезд команды Реднаппа

«Тоттенхэм» наконец-то вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Шпоры» не могли сделать это восемь лет, несмотря на то, что в последние сезоны исправно бились в АПЛ за самые высокие места. Теперь вот случилось.

Жеребьевка осчастливила Кейна и компанию, потом Харри сломался и веселее стали фаны «Дортмунда», но закончилось все в ползу парней из Лондона. Ответный матч 1/8 финала был скорее показательным выступлением Уго Льориса. Короче говоря, «Тоттенхэм» заслуженно прошел в восьмерку лучших клубов Европы. Как и в сезоне-2010/11. Тогда в Лондоне играли ярчайшие звезды, некоторые из которых получили, но уже в сезоне-2018/19, по голове от «Аякса». А еще за «Тоттенхэм» зажигал Роман Павлеченко. Сказка.

«Боруссия» – «Тоттенхэм» – 0:1