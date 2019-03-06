Дани Карвахаль: «Я никогда себя не чувствовал так паршиво. Это дерьмовый сезон»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

«Я никогда себя не чувствовал так паршиво. Даже не знаю, как объяснить. За неделю мы проиграли все. Нет смысла искать оправдания. Соперник был лучше и заслуженно прошел дальше.

Было сложно абстрагироваться от двух поражений от «Барселоны». Но сегодня мы вышли и хотели победить, но две ошибки – два гола. Потом хорошо начали второй тайм, но третий гол нас добил.

Я не вижу никакого конца цикла. У нас молодой состав, большой потенциал для роста. Нам нельзя прятаться. Мы просто проводим дерьмовый сезон», – цитирует Карвахаля Marca.

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.

Реал» побеждал в трех последних розгрышах ЛЧ подряд.

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