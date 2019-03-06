Начо: «Мы не привыкли, что к середине сезона не боремся за трофеи. Королей тоже свергают»

Защитник «Реала» Начо Фернандес поделился эмоциями от вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Мы абсолютно опустошены. Мы не привыкли, что к середине сезона мы уже не боремся ни за какие трофеи. Выиграть Ла Лигу почти невозможно, вылет из Кубка и Лиги чемпионов... Это тяжелые моменты. Думаю, это переломный момент для «Реала».

Никто из нас не сыграл на том уровне, на котором мы хотели. Мы не ждали, что всю жизнь будем побеждать в Лиге чемпионов. Королей тоже свергают. Рано или поздно это должно было произойти», – цитирует Начо El Chiringuito.

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.

Реал» побеждал в трех последних розгрышах ЛЧ подряд.

«Аякс» унизил «Реал» четырьмя голами на «Бернабеу» – скорее любуйся этими шедеврами

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