Слезы Винисиуса после травмы, иллюстрирующие эмоции фанатов «Реала» за весь сезон
Бразилец не помог «бланкос» с камбэком.
Форвард мадридского «Реала» Винисиус не доиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
18-летний бразилец получил повреждение на 32-й минуте и со слезами покинул поле в сопровождении медицинского персонала «бланкос». Вместо него вышел Марко Асенсио.
- Из-за травмы в первом тайме ушел с поля еще один мадридский футболист – Лукас Васкес.
- «Реал» проиграл ответный матч со счетом 1:4 и вылетел из турнира после трех побед подряд.
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