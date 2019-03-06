Twitter

Слезы Винисиуса после травмы, иллюстрирующие эмоции фанатов «Реала» за весь сезон

Слезы Винисиуса после травмы, иллюстрирующие эмоции фанатов «Реала» за весь сезон
Eurosport

1 час назад

Бразилец не помог «бланкос» с камбэком.

Форвард мадридского «Реала» Винисиус не доиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

18-летний бразилец получил повреждение на 32-й минуте и со слезами покинул поле в сопровождении медицинского персонала «бланкос». Вместо него вышел Марко Асенсио.

  • Из-за травмы в первом тайме ушел с поля еще один мадридский футболист – Лукас Васкес.
  • «Реал» проиграл ответный матч со счетом 1:4 и вылетел из турнира после трех побед подряд.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте