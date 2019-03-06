У «Реала» худший сезон за 10 лет. Но вылет от «Аякса» в Лиге чемпионов – счастье, а не трагедия

Неделю назад «Мадрид» претендовал на Кубок Испании, цеплялся за золото Примеры и рассчитывал взять очередную Лигу чемпионов. Следующие семь дней стали худшими для «Реала» за последние десять лет: три домашних матча закончились со счетом 1:8, все трофеи уплыли, а сезон абсолютно потерял смысл – даже у «Монако» стимулов больше, чем у «бланкос».

Сегодняшний «Мадрид» напоминает геймера, который накопил три жизни, а дальше рассуждал так: «Подумаешь, эту потратил, есть еще одна. Ладно, ее тоже слил, но ведь осталась последняя. Ой...» Теперь «Реал» в трауре, фанаты в шоке, а Перес в ярости, но клуб однозначно должен быть благодарен и «Барселоне», и (в гораздо большей степени) «Аяксу».

«Реал» МадридGetty Images

Голландцы методично отлупили бывших королей и словно наказали их абсолютно за все провалы – как менеджмента, так и футболистов. С одной стороны, этот вылет из Лиги чемпионов – безвольный, стыдный и чудовищный. С другой, психологически легче прощаться с титулом, выхватив убийственный щелчок от андердога, чем обидно отдать полуфинал какому-нибудь «Сити» по пенальти. С «Аяксом» все прошло быстро и безболезненно: за 90 минут из «Мадрида» сделали котлету и отправили думать, как жить дальше.

Времени для самокопания полно, до лета почти три месяца. Главное – не относиться к унижению на «Бернабеу», как к случайности. Лукас Васкес уже сказал, что цикл «Реала» не закончился, но это неправда – конечно, никакого цикла больше нет. Пора наконец забыть о трех подряд ЛЧ и проанализировать весь сезон-2018/19, причем начиная с весны прошлого года.

Нельзя игнорировать требования коуча, который выиграл тебе три главных европейских турнира: Перес был обязан учесть вообще все просьбы, рекомендации и ультиматумы Зидана. Нельзя переманивать нового тренера из своей же сборной – на рынке было полно кандидатур. Нельзя продавать лучшего игрока мира, а потом суетливо заменять его Мариано Диасом – это жутко безответственно. Нельзя повторять мантру «Клуб – это больше, чем Криштиану», если сам в это не веришь. Нельзя бубнить в микст-зоне «Мы готовы умереть за Лопетеги», но растекаться в Класико и получать 1:5 от «Барселоны».

Нельзя тупо взять коуча молодежки, который раньше гонял за «Реал», и сразу сделать его топ-тренером: такого конвейера нет, а Зидан – феномен. Нельзя ничего выиграть с командой, которая переполнена недовольными и немотивированными звездами. Нельзя так долго решать контрактный вопрос с человеком, который в 33 года взял «Золотой мяч». Нельзя внезапно менять скромного голкипера, который выручал четыре года подряд, на длиннорукого пижона, который элементарно сильнее распиарен. А еще нельзя хвастаться желтыми карточками в Лиге чемпионов – такое поведение приводит сначала к дисквалификации, а потом к прощанию с турниром.

Серхио РамосGetty Images

«Реал» допустил еще десятки промахов и просчетов, принял кучу авантюрных и нелепых решений, но пришло время делать выводы. Растерзание от «Аякса» идеально подойдет для того, чтобы сначала рухнуть на дно, потом залечь там до конца сезона, а затем оттолкнуться и перезагрузиться.

Амстердам не оставил Пересу другого сценария – работать как раньше уже невозможно. Президенту нужно снова вкладывать бешеные миллионы евро, экстренно освежать команду и подписывать элитного коуча. Все это случится уже летом – Флорентино не из тех, кто готов регулярно получать пощечины.

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