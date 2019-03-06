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Фанат «Аякса» подбил мячом флаг «Реала», висящий на четвертом этаже здания в Мадриде

Фанат «Аякса» подбил мячом флаг «Реала», висящий на четвертом этаже здания в Мадриде
Eurosport

1 час назад

Поразительная точность.

Фанаты «Аякса» поиздевались над мадридским «Реалом» еще до начала ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где «аяксиды» выбили «бланкос».

На одной из площадей Мадрида один из болельщиков попал мячом во флаг с эмблемой «Реала», который висел на балконе четвертого этажа здания. Это вызвало бурную радость у голландцев.

  • «Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.
  • Реал» побеждал в трех последних розгрышах ЛЧ подряд.
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