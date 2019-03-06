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Идеальный гол Лассе Шёне «Реалу» в ЛЧ с трибун смотрелся еще роскошнее

Идеальный гол Шёне с трибун смотрелся еще роскошнее
Eurosport

55 мин. назад

Повезло с обзором.

Форвард «Аякса» Лассе Шёне установил окончательный счет ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Один из зрителей заснял четвертый гол в ворота Тибо Куртуа, и с этого ракурса закрученный удар смотрится еще восхитительнее. Ну и реакция многочисленных голландских болельщиков прилагается.

  • «Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.
  • Амстердамский клуб вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые за 16 лет.
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