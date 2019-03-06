Бразильцы обожают «ПСЖ» за гламур и шик. До Неймара в Париже творил не только Роналдиньо

Жизнь в большом европейском клубе часто угнетает латиноамериканских футболистов. Проблемы с адаптацией, потеря формы, ностальгия по комфорту – краткий список причин, по которым не получается проявить себя. 12 февраля 2019-го Фред грустно смотрел со скамейки «Олд Траффорд», как соотечественники Алвес, Силва и Маркиньос рубятся в одном из главных матчей европейского сезона. Он переехал из «Шахтера» за славой и титулами, но уже через несколько месяцев наверняка пожалел, что агент вышел на связь с Манчестером, а не Парижем.

За 49 лет существования клуба из столицы Франции в его составе играли 33 бразильца. Для сравнения великий и ужасный «Реал» становился домом для любителей самбы 24 раза, а основанный в 1899-м «Марсель» подписал с бразильцами лишь 28 контрактов. Эйфелеву башню можно было подсветить сине-желто-зеленым задолго до приезда Неймара.

История любви латиноамериканских фантазеров и парижского клуба началась почти с его основания в 1970 году. Руководство «ПСЖ» собирало команду, которая соответствовала романтике, стилю и духу города. Для такой задачи не подходили европейцы – слишком повседневно. Пока за английские клубы играли исключительно британцы, президент «Парижа» Гай Крезен отправился в Бразилию, чтобы заманить за океан самого Пеле.

После переговоров с европейской делегацией Король вежливо отказался – ему не хотелось покидать «Сантос». Крезен вернулся в Париж с вариантом попроще: контракт с «ПСЖ» подписал Жоэл Камарго, неиспользованный запасной бразильской сборной на триумфальном ЧМ-1970. Первая попытка провалилась: новичок заскучал в другой культуре, провел за команду всего два матча и уехал через несколько месяцев. Камарго не стал звездой на другом континенте, но боссы «ПСЖ» не разочаровались в бразильцах – их отношения только начинались.

Через восемь лет из «Васко да Гамы» в «Париж» перешел Абел Брага. Защитник закрепился в основе на два сезона, но настоящий прорыв для самого гламурного клуба Европы на латиноамериканском рынке случился в начале 1990-х. Телеканал Canal+ вложил в «ПСЖ» солидные деньги, и почти все они пошли на бразилизацию команды. В 1991-м из «Порту» и «Бенфики» пришли мощный центрдеф Жеральдо, Рикардо Гомес, который сейчас тренирует «Бордо», и техничный вингер Валдо. Все трое уже привыкли к Европе и не хандрили вдали от родины, как Жоэл.

Мозаика окончательно собралась в 1993-м: младший брат легендарного Сократеса Раи соблазнился Парижем и ушел из «Сан-Паулу». Бывшего студента исторического факультета вдохновила возможность вживую увидеть места, где творились знаменитые революции. Он стал первой настоящей бразильской суперзвездой в самом модном европейском городе: в первом же сезоне Раи привел команду к чемпионству во Франции, а тем же летом победил со сборной на ЧМ в США. Раи полюбил Париж и пять лет наслаждался игрой за молодую амбициозную команду. «Мне сразу понравилось предложение «ПСЖ», – вспоминал он. – В то время в клуб солидно инвестировали. Здесь играли двое моих друзей: Рикардо Гомес и Валдо, это помогло. Все очень отличалось от «Сан-Паулу»: тренировки, город. Через месяц после переезда я впервые в жизни увидел снег».

Несмотря на успех поколения начала 90-х, заветной мечтой бразильцев в Европе оставалась статусная Серия А. Боссы «ПСЖ» понимали это и действовали грамотно: подыскивали не самых раскрученных латиноамериканских юниоров и подписывали с ними щедрые контракты, на которые не соглашались итальянские топы. Кроме того, имидж города все чаще становился аргументом в пользу клуба. «Это была гламурная команда для гламурного города, – объяснил журналист и болельщик «ПСЖ» Жюльен Лорен. – В Париже столько всего можно делать, что если бы клуб не привлек звезд, люди просто не ходили бы на футбол. Это идеальное совпадение: «ПСЖ» нужны были определенный стиль, шик, атмосфера тусовки – все это привлекало бразильцев».

В 2001-м сотрудничество достигло кульминации: в Париж приехал молодой Роналдиньо. Местные ходили ради волшебника на «Парк де Пренс» еще до того, как весь мир влюбился в его фокусы в составе «Барселоны». Роналдиньо стал олицетворением имиджа «ПСЖ» и ценностей, которые отстаивала команда: здесь футбол был праздником, а развлечение зрителей – абсолютным приоритетом. Молодость «Парижа» не позволяла ему хвастаться наследием, как делали пафосные «Реал», «МЮ» и «Милан». Французский клуб творил историю здесь и сейчас, а бразильцы помогали в этом.

После двух сезонов с Роналдиньо наступил спад: ухудшение результатов «ПСЖ» совпало с кризисом на трансферном рынке. В клуб по-прежнему приезжали бразильцы, но почти все они разочаровали болельщиков и не задержались надолго. Перспективные Адаилтон и Кристиан, опытный Вампета, Алекс Диас и Алоизио – эти имена быстро стирались из памяти, а «ПСЖ» ждал новых бразильских звезд.

Роналдиньо в «ПСЖ»Eurosport

Затишье закончилось в начале 2010-х, когда в клуб инвестировали катарские бизнесмены. Один за другим в Париж приехали Алекс из «Челси», Максвелл из «Барсы» и талантливый плеймейкер «Сан-Паулу» Лукас Моура. Пригодились налаженные еще с трансфера Раи связи с бразильским клубом: Моура предпочел «ПСЖ» «Манчестер Юнайтед». В то время директором «Парижа» работал Леонардо, который тоже поиграл за «Сан-Паулу» и освоился в Европе – мужчина нашел нужные слова и убедил Лукаса.

«Если бы немецкий или итальянский клуб сделал предложение Моуре, он вряд ли отказал бы «Юнайтед» – считает Лорен. – Но у «ПСЖ» есть бразильское наследие. В «Манчестере» ему предлагали большие деньги, это большой клуб с историей, но я думаю, что связь между бразильцами и «Парижем» сыграла ключевую роль». Эта связь работает в обе стороны: вернувшийся на родину Раи уверяет, что в Бразилии «ПСЖ» – самый популярный иностранный клуб. «Все началось с меня, – объяснил футболист. – А затем продолжилось Роналдиньо и Неймаром».

Бразильцы – самая авторитетная тусовка в «ПСЖ» даже без травмированного Неймара, которого в клубе почитают как бога. Опытные Тьяго Силва, Дани Алвес, Маркиньос и – главные хранители духа «Парижа», а последние двое – еще и капитаны команды. Резервную команду парижан летом возглавил завершивший карьеру бразильский итальянец Тьяго Мотта – еще одна неразорванная связь латиноамериканской страны и европейского клуба. За несколько десятилетий руководство не сменило вектор развития: приоритетом является зрелище, за которое отвечают бразильские звезды. Теперь, когда самый популярный футболист Бразилии со времен Роналдиньо поселился в столице Франции, мальчишки в фавелах явно не мечтают о «Ювентусе» или «Милане», а грезят «Парижем».

Неймар и Дани Алвес («ПСЖ»)Getty Images

Укрепление такого родства со страной, где обожают футбол, – еще и грамотный маркетинговый ход. «Париж» получил роскошный рынок, на котором постоянно подрастают молодые таланты. Поигравшие за клуб бразильцы зовут соотечественников, и те уже не хотят никуда, кроме «ПСЖ». Там выходцев из их страны десятилетиями принимали как дома. Наверняка и Неймар с Алвесом решились на переезд из других топ-клубов, потому что знали, насколько комфортно им будет в Париже.

В среду на «Парк де Пренс» приедет «Манчестер Юнайтед» – топ-клуб, имидж которого основан на наследии. В отличие от «ПСЖ» «красные дьяволы» никак не наладят связь с самой творческой футбольной нацией: в промозглом Манчестере на бразильцев давят ожидания и постоянные разговоры об истории. Клеберсон и Андерсон приехали в «МЮ» как самые талантливые юниоры мира, но мгновенно сникли – в этом сезоне то же происходит с Фредом. Единственным исключением стал Рафаэл да Силва, который проникся «Юнайтед», но вылетел из команды в 2015-м из-за консерватора Ван Гала. Даже близнец Рафаэла Фабио не раскрылся в «МЮ» и на пике карьеры осел в маленьких «Кардиффе» и «Мидлсбро».

Отношение к пентакампеонам точно отражает разницу в менталитете соперников и их положении в последние годы. «МЮ» давно нечем похвастаться, имя клуба держится на воспоминаниях. «ПСЖ» пока далек от догматизма: во Франции футбол – веселье, зрелище и праздник. Наверняка так будет всегда, ведь характер клуба определяет город, в котором он расположен. Неудивительно, что последние полвека бразильцы – главная футбольная нация Парижа.

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