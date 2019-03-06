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«Я всегда был «аяксидом». Форвард «Барселоны» Луис Суарес поздравил «Аякс» с победой над «Реалом»

«Я всегда был «аяксидом». Суарес поздравил «Аякс» с победой над «Реалом»
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Уругваец рад за бывшую команду.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поздравил «Аякс» с победой над мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю! Я всегда был «аяксидом», – написал Суарес в твиттере.

  • Суарес выступал за амстердамский клуб с 2007 по 2011 год, после чего перешел в «Ливерпуль» за 26,5 млн евро.
  • «Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.
  • Амстердамский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.
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