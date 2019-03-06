Будущий новичок «Барсы» отправил полежать Винисиуса на травушку, а затем расправился с Модричем

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг впечатляюще разобрался финтами с двумя игроками мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сначала 21-летний голландец одним движением убрал Винисиуса, который даже потерял равновесие и упал на газон, а затем пришла очередь Модрича, которого Де Йонг также обыграл одним финтом.

С 1 июля Де Йонг станет игроком «Барселоны».

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и впервые за 16 лет вышел в четвертьфинал ЛЧ.

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