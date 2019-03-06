Победные пляски футболистов «Аякса» на поле и голландских болельщиков на опустевшем «Бернабеу»

Футболисты и болельщики «Аякса» шумно отпраздновали победу над мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ответной игры футболисты голландского клуба в полном составе подошли к гостевой трибуне, которая, в отличие от остальных опустевших трибун, продолжала веселиться и петь песни в честь сенсационной победы.

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.

Амстердамский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме