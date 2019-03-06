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Победные пляски футболистов «Аякса» на поле и голландских болельщиков на опустевшем «Бернабеу»

Победные пляски футболистов «Аякса» на поле и голландских болельщиков на опустевшем «Бернабеу»
Eurosport

45 мин. назад

Триумф «аяксидов».

Футболисты и болельщики «Аякса» шумно отпраздновали победу над мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ответной игры футболисты голландского клуба в полном составе подошли к гостевой трибуне, которая, в отличие от остальных опустевших трибун, продолжала веселиться и петь песни в честь сенсационной победы.

  • «Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.
  • Амстердамский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.
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