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В документалку о Рамосе войдут кадры с Серхио во время матча ЛЧ «Реал» – «Аякс»
Не самые веселые кадры получатся.
Защитник «Реала» Серхио Рамос наблюдал за вылетом мадридской команды из Лиги чемпионов из персональной ложи SR4.
Футболиста, который пропускал матч из-за дисквалификации, снимали для документального фильма компании Amazon, который сам Серхио и анонсировал. Операторы наблюдали за 32-летним испанцем перед игрой, а также на протяжении всех 90 минут матча, сообщает Marca.
- Рамоса дисквалифицировали на две игры за умышленное получение карточки в первой игре с «аяксидами».
- Вторая игра бана придется уже на следующий розыгрыш турнира: «Аякс» выиграл на «Бернабеу» со счетом 4:1 и прошел дальше по сумме двух встреч.
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