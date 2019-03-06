В документалку о Рамосе войдут кадры с Серхио во время матча ЛЧ «Реал» – «Аякс»

Защитник «Реала» Серхио Рамос наблюдал за вылетом мадридской команды из Лиги чемпионов из персональной ложи SR4.

Футболиста, который пропускал матч из-за дисквалификации, снимали для документального фильма компании Amazon, который сам Серхио и анонсировал. Операторы наблюдали за 32-летним испанцем перед игрой, а также на протяжении всех 90 минут матча, сообщает Marca.

Рамоса дисквалифицировали на две игры за умышленное получение карточки в первой игре с «аяксидами».

Вторая игра бана придется уже на следующий розыгрыш турнира: «Аякс» выиграл на «Бернабеу» со счетом 4:1 и прошел дальше по сумме двух встреч.

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