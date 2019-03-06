Иско отказался от поездки с командой на матч с «Аяксом», потому что Солари не включил его в заявку

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса», что сильно расстроило 26-летнего футболиста.

Когда Иско не оказалось в списке Сантьяго Солари на матч, он отказался ехать на игру вместе с командой на автобусе и на машине уехал из Вальдебабаса. Скорее всего, Иско так и не доехал до «Сантьяго Бернабеу» – на домашнем стадионе его никто не видел, сообщает Marca.

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме двух встреч прошел в четвертьфинал – 5:3.

Реал» победил в трех последних розгрышах ЛЧ.

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