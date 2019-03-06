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Фанаты «Реала» скандировали имя Жозе Моуринью после поражения от «Аякса»
Guess who's back?
Болельщики мадридского «Реала» хотят, чтобы новым главным тренером команды стал португалец Жозе Моуринью.
После поражения от «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) группа фанатов «галактикос» собралась возле «Сантьяго Бернабеу» и выразила недовольство работой Сантьяго Солари. При этом болельщики скандировали имя бывшего тренера команды – Моуринью.
- «Реал» уступил «Аяксу» со счетом 3:5 по сумме двух игр и покинул Лигу чемпионов.
- Моуринью отработал в Мадриде 3 сезона (2010 – 2013). Под его руководством «Реал» выиграл чемпионат, Суперкубок и Кубок Испании.
- С 2005-го по 2010-й «Реал» 5 раз подряд вылетал в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, но Жозе сходу довел «Мадрид» до полуфинала.
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