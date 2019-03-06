El Chiringuito: Флорентино Перес предложил Зинедину Зидану вернуться в «Реал», тот даст ответ в июне

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен расстаться с главным тренером команды Сантьяго Солари.

По данным El Chiringuito, аргентинский коуч может быть отправлен в отставку до субботнего матча чемпионата Испании против «Вальядолида». Кроме того, источник сообщает, что по окончании игры с «Аяксом» в Лиге чемпионов Перес связался с бывшим главным тренером команды Зинедином Зиданом и предложил ему немедленно вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

Зидан ответил отказом – он не желает браться за работу в разгар сезона. При этом француз обнадежил Флорентино: он не против возвращения на «Бернабеу» и в июне, возможно, возьмется за работу.

«Реал» в ответном матче ЛЧ сгорел «Аяксу» со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов. Перед этим мадридцы дважды проиграли «Барселоне».

Под руководством Зидана «галактикос» выиграли три Лиги чемпионов за два с половиной года.

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