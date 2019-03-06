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Фанаты «Реала» – Тибо Куртуа: «Ты даже такси остановить не можешь»

Фанаты «Реала» – Куртуа: «Ты даже такси остановить не можешь»
Eurosport

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Бельгиец вынул четверку от «Аякса», а потом проглотил пощечину от болельщиков.

Болельщики «Реала» оскорбили голкипера Тибо Куртуа после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

Как сообщает журналист Танкреди Пальмери, когда Куртуа покидал «Сантьяго Бернабеу», фанаты прокричали ему вслед фразу «Ты даже такси остановить не можешь».

  • По сумме двух матчей «Реал» уступил «Аяксу» со счетом 3:5 и вылетел из Лиги чемпионов.
  • Куртуа стал игроком «галактикос» летом 2018 года и вытеснил из основного состава Кейлора Наваса, выигравшего в Мадриде три ЛЧ.

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