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Фанаты «Реала» – Тибо Куртуа: «Ты даже такси остановить не можешь»
Бельгиец вынул четверку от «Аякса», а потом проглотил пощечину от болельщиков.
Болельщики «Реала» оскорбили голкипера Тибо Куртуа после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).
Как сообщает журналист Танкреди Пальмери, когда Куртуа покидал «Сантьяго Бернабеу», фанаты прокричали ему вслед фразу «Ты даже такси остановить не можешь».
- По сумме двух матчей «Реал» уступил «Аяксу» со счетом 3:5 и вылетел из Лиги чемпионов.
- Куртуа стал игроком «галактикос» летом 2018 года и вытеснил из основного состава Кейлора Наваса, выигравшего в Мадриде три ЛЧ.
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