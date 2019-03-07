3 гола «Манчестер Юнайтед» в ворота Буффона – «дьяволы» сотворили магию, равную волшебству 1999-го

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:1.

Счет в игре уже на второй минуте открыл Ромелу Лукаку, воспользовавшийся неразберихой в обороне парижан.

Затем отличилась команда Томаса Тухеля: Хуан Бернат вогнал мяч в ворота после передачи Килиана Мбаппе.

Интригу в игру вернул Джанлуиджи Буффон, подаривший Лукаку дубль. Удар Маркуса Рэшфорда был не самым сложным, но Джиджи все же ошибся.

В добавленное ко второму тайму время Приснель Кемпембе сыграл рукой в штрафной площади, и Дамир Скомина поставил пенальти. Рэшфорд был точен. «Юнайтед» в 1/4!

В первой игре «МЮ» на своем поле уступил со счетом 0:2.

В прошлом сезоне и «ПСЖ», и «МЮ» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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